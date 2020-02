Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Hildburghausen - Automat aufgebrochen

Hildburghausen (ots)

Unbekannte brachen am Dienstag gegen 23.45 Uhr einen Selbstbedienungsstaubsauger an einer Waschanlage in der Dammstraße in Hildburghausen auf. Es entstand lediglich Sachschaden, denn der Automat ist am Abend geleert worden. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Hildburghäuser Polizei zu melden.

