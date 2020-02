Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Meiningen - Kochtopf auf Herd vergessen

Meiningen (ots)

Eine besorgte Frau informierte Mittwochmorgen die Leitstelle, da der Feuermelder aus der Nachbarwohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Am Weidig" in Meiningen zu hören war. Außerdem roch es verschmort. Der Nachbar reagierte nicht auf Klingeln und Klopfen. Kameraden der Feuerwehr öffneten die Wohnungstür und stellten Rauch in der Küche fest. Der Wohnungsinhaber hatte einen Kochtopf auf dem eingeschalteten Herd vergessen, als er die Wohnung verließ. Ein Brandschaden war nicht entstanden und zum Glück gab es keine Verletzten.

