Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Barchfeld - Vorfahrt nicht beachtet

Barchfeld (ots)

Dienstagnachmittag stießen zwei Autos am Abzweig von der Bundesstraße 19 zwischen Bad Liebenstein und Barchfeld zusammen, nachdem eine Fahrzeug-Führerin einen Renault beim Linksabbiegen auf die Landstraße in Richtung Barchfeld übersah. Die Verursacherin sowie der Fahrer des Renault blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt etwa 7.000 Euro. Die Autos mussten abgeschleppt werden.

