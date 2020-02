Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zella-Mehlis - Berauscht gefahren

Zella-Mehlis (ots)

Polizeibeamte kontrollierten am späten Dienstagabend einen 44-jährigen PKW-Fahrer in der Bergstraße in Zella-Mehlis. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin/Metamphetamin. Zudem fanden die Polizisten eine Zipptüte mit einer kristallinen Substanz und einen Teleskopschlagstock im Fahrzeug des Mannes. Er musste die Beamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten und erhält nun mehrere Anzeigen. Die gefundenen Drogen und der Schlagstock wurden sichergestellt.

