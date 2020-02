Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Suhl - Beleidigungen

Suhl (ots)

Ein 19-jähriger Mann und sein 21-jähriger Begleiter saßen Dienstagabend am Bahnhof in Suhl. Als zwei Personen an ihnen vorbeiliefen, sprachen die beiden mehrfach Beleidigungen in englischer Sprache aus und gaben an, auch eine Waffe zu Hause zu haben. Die Polizei wurde verständigt und brachten die beiden Männer zur Erstaufnahmeeinrichtung auf den Suhler Friedberg, um nach den beschrieben Waffen zu suchen. Doch fündig wurden sie nicht. Während der polizeilichen Maßnahmen beleidigten die Männer die Einsatzbeamten mehrfach. Der 19-Jährige, der eigentlich in einer Gemeinschaftsunterkunft in Sonneberg untergebracht ist, erhielt einen Platzverweis für Suhl. Weil aufgrund seiner Alkoholisierung von 2,1 Promille nicht mehr sichergestellt werden konnte, dass er es allein bis nach Sonneberg schafft, brachten ihn die Polizisten zur Unterkunft. Für den polizeilichen Transport werden Kosten erhoben.

