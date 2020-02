Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Südthüringen - Betrugsversuch

Südthüringen (ots)

Betrüger versuchen auf die unterschiedlichsten Arten ahnungslose Bürger um ihr Erspartes zu bringen. Eine für die Landespolizeiinspektion Suhl neue Form dieser Betrugsarten ereignete sich in den vergangenen Tagen. In einer Familie war ein Trauerfall zu beklagen und in der in diesem Zusammenhang gefertigten Annonce in der lokalen Zeitung war zu lesen, dass unter anderem Brüder aus Berlin um ihren Angehörigen trauern. Nach dem Erscheinen der Tageszeitung dauerte es nicht lange und die Witwe erhielt einen Anruf, bei dem sich der Anrufer um einen der Brüder aus Berlin ausgab. Mit Wortgewandtheit entlockte er der Dame den Namen des Bruders und so konnte das Telefonat vertieft werden. In dem über eine Stunde andauernden Gespräch kam es dann ziemlich schnell zur Thematik Geld. Der vermeintliche Bruder gab an, durch einen Unfall in finanzielle Notlage geraten zu sein und 18.000 Euro zu benötigen. Auch die Unterstützung mit einem Taxi zur Bank wurde der Witwe in Aussicht gestellt. Doch als sie im Verlauf des Gespräches angab, aktuell nicht an so viel Geld gelangen zu können, lenkte der Anrufer seine Fragen in Richtung des vorhandenen Schmuckes. Doch auch hier musste die Dame ihren vermeintlichen Schwager enttäuschen und nach dieser Absage beendete der Betrüger ziemlich schnell das Telefonat. Glücklicherweise kam es zu keinerlei finanziellen Schäden. Die Polizei warnt ausdrücklich, sich auf derartige Gespräche einzulassen. Betrüger denken sich immer neue Methoden aus, Ahnungslose um ihr Geld zu bringen und schrecken selbst vor solchen pietätlosen Aktionen nicht zurück. Informieren Sie stets die Polizei, sollten sie Opfer eines solchen Anrufes geworden sein.

