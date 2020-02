Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Meiningen - Kein neuer präparierter Wurstköder

Meiningen (ots)

Wie bereits am Dienstag mitgeteilt, wurden innerhalb der letzten 4 Tage insgesamt drei präparierte Wurstköder in Meiningen aufgefunden. Am Dienstag gegen 10.45 Uhr erhielt die Polizei eine weitere Mitteilung über herumliegende Wurststücke sowie über einen abgetrennten Katzenkopf. Polizisten überprüften die Aussage und holten sich den Rat eines Fachmannes. Dieser begutachtete den Tierkadaver und stellte fest, dass der Katze offensichtlich keine Gewalt angetan wurde, sondern dass es sich augenscheinlich um Tierfraß handelt. Von den angeblichen Hundeködern war nichts zu sehen.

