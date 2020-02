Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Meiningen - Diebstahl aus Tiefgarage

Meiningen (ots)

Unbekannte entwendeten zwischen Samstag, 18.30 Uhr und Sonntag, 9.30 Uhr das Vorder- und Hinterrad eines Kinderfahrrades sowie Werkzeug aus der Satteltasche eines Herren-Fahrrades im Gesamtwert von rund 170 Euro. Die Räder standen in der Tiefgarage eines Wohnkomplexes in der Heimstraße in Meiningen. Die Tore zur Garage standen vermutlich während der Tatzeit offen. Hinweise nimmt die Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 entgegen.

