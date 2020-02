Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Breitungen - Trotz Gegenverkehr überholt

Breitungen (ots)

Ein 58-jähriger überholte am Sonntag gegen 20.15 Uhr mit seinem Suzuki einen PKW auf der Bundesstraße 19 zwischen Breitungen und Schwallungen, obwohl ihm ein VW entgegenkam. Dessen Fahrerin legte eine Vollbremsung hin, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Ein hinter ihr fahrender Mazda-Fahrer konnte trotz Gefahrenbremsung einen Auffahrunfall nicht vermeiden und rutschte auf den VW. Am Volkswagen sowie am Mazda entstand Sachschaden. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

