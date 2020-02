Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schwarzbach - Kühleinheit geklaut

Schwarzbach (ots)

Unbekannte entwendeten den Kompressor einer Kühleinheit aus einem Anhänger, der in der Brauerei in der Straße "Zur Schleuse" in Schwarzbach stand. Die Tatzeit ist nicht bekannt. Entdeckt wurde der Diebstahl Freitagmorgen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 zu melden.

