Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung

Themar (ots)

Ein 34-jähriger Mann und eine 20-jährige Frau verschafften sich Montagnacht in der Zeit von 0.15 Uhr bis 0.35 Uhr Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus auf dem Markt in Themar. Sie beschädigten anschließend eine Wohnungstür und flüchteten. Beide konnten von einem Zeugen in der Nähe des Tatortes gesehen werden und dieser gab die Beschreibung an die Beamten. Den Polizisten war das Pärchen bekannt und so fuhren sie zur Adresse der beiden. Der Mann und die Frau gaben die Tat sofort zu.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell