Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Bad Liebenstein (ots)

Am 01.02.2020, gegen 08:00 Uhr, befuhr eine 80 jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw Mazda in Bad Liebenstein die Straße Breiter Fahrweg, aus Richtung Barchfelder Straße kommend. Die Fahrerin kam plötzlich nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen dort befindlichen Strommast. Die Unfallverursacherin wurde hierbei leicht verletzt und im Anschluss vorsorglich in ein Krankenhaus zur weiteren Untersuchung verbracht. An ihrem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Holzstrommast wurde durch den Aufprall so stark beschädigt, dass dieser noch am selbigen Tag durch die verständigte Energieversorgungsfirma erneuert werden musste.

