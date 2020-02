Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Angetrunken

Meiningen (ots)

Am Freitag Abend um 20.15 Uhr wurde der Fahrer eines Pkw Mitsubishi in Meiningen, Untere Kaplaneistraße einer Kontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass er sein Fahrzeug unter Alkoholeinwirkung führte. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest in der Dienststelle ergab einen Wert von 0,41 mg/l. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wurde gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Telefon: 03693-591-0

E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell