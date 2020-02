Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vorfahrt missachtet und verletzt

Sülzfeld (ots)

Am Freitag um 20.40 Uhr ereignete sich in Sülzfeld ein Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Pkw VW beabsichtige aus der Ortslage Sülzfeld kommend nach links in Richtung Meiningen abzubiegen. Hierbei übersah er einen aus Richtung Meiningen kommenden VW. Der Unfallverursacher sowie seine Beifahrerin wurden hierbei verletzt. Der andere Unfallbeteiligte blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro.

