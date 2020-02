Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Stabile Fensterscheibe

Meiningen (ots)

Unbekannte versuchten am Samstag um 03.35 Uhr in ein Elektrofachgeschäft in der Leipziger Straße einzubrechen. Um in das Geschäft zu gelangen, warfen sie einen schweren Betonfuss gegen die Schaufensterscheibe. Die Scheibe war jedoch stärker. Statt zu Bruch zu gehen, blieb der Betonfuss in dieser stecken. Die Unbekannten verließen daraufhin fluchtartig das Gelände. Es enstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Telefon: 03693-591-0

E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell