Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Drogen im Gepäck

Suhl (ots)

Im Rahmen einer Personenkontrolle in der Suhler Innenstadt wurden bei einem 18-Jährigen Deutschen am 01.02.2020 geringe Mengen Betäubungsmittel aufgefunden. Am selben Tag wurden bei einem 31-jährigen Deutschen ebenfalls geringe Mengen Betäubungsmittel sowie ein verbotenes Messer aufgefunden. Entsprechende Anzeigen wurden gefertigt.

