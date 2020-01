Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schmalkalden - Werkzeug geklaut

Schmalkalden (ots)

Ein Unbekannter betrat zwischen Montag, 11.00 Uhr und Donnerstag, 16.00 Uhr gewaltsam die Räumlichkeiten eines derzeit noch leer stehenden Einfamilienhauses in der Straße "Entenplan" in Schmalkalden und entwendete Werkzeug im Gesamtwert von rund 2.500 Euro. An der beschädigten Eingangstür entstand Sachschaden von ca. 800 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 entgegen.

