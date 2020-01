Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Oberhof - Einbruch in Gartenanlage

Oberhof (ots)

Unbekannte brachen zwischen 27.01.2020, 15.30 Uhr und 30.01.2020, 14.50 Uhr gewaltsam in einen Bungalow innerhalb einer Gartenanlage in der Kehltalstraße in Oberhof ein und entwendeten daraus Kleidungsstücke und eine Alu-Teleskopleiter im Gesamtwert von ca. 400 Euro. Darüber hinaus entstand Sachschaden von etwa 150 Euro. Nach ersten Erkenntnissen griffen die Täter mindestens sieben weitere Gartenhäuser an. Was aus diesen Bungalows fehlt, muss erst geprüft werden. Weitere Geschädigte und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 zu melden.

