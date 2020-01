Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Gießübel (ots)

Ein derzeit noch unbekannter Fahrzeug-Führer befuhr am Donnerstag zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr mit einem LKW die Rehbachstraße in Gießübel. Beim Abbiegen in die Neubrunnstraße scherte sein dreiachsiger Laster hinten links aus und streifte einen Metallpoller auf einer Grundstücksgrenze. Der Poller riss aus der Verankerung. Eine Kette, die zwischen zwei Pfeilern gespannt war, wurde zerrissen, wodurch Sachschaden von etwa 100 Euro entstand. Der Verursacher fuhr einfach davon. Hinweise nimmt die Polizei in Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 entgegen.

