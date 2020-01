Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brand in einer Garage

Meiningen (ots)

Donnerstagnachmittag brannte ein Auto, das in einer Garage in der Freiheitsstraße in Meiningen stand. Die Feuerwehr konnte das Übergreifen der Flammen an ein angrenzendes Wohnhaus glücklicherweise verhindern. Das Fahrzeug brannte dennoch komplett aus, die Garage wurde beschädigt. Vermutlich entstand das Feuer beim Laden der Autobatterie. Mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung kam der Fahrzeughalter ins Krankenhaus. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

