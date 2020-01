Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Kaltenlengsfeld (ots)

Ein 22-Jähriger befuhr Dienstagabend die Erdmarsgasse in Kaltenlengsfeld. An der Einmündung in die "Hintere Gase" kam der Fahrer von der Fahrbahn ab und und landete in einem Maschendrahtzaun. Dieser wurde dadurch komplett eingerissen und die Hölzernen Stützpfosten knickten um. Der Fahrer lenkte sein Auto zurück auf die Straße und fuhr nach Hause. Anwohner sprachen den offensichtlich alkoholisierten Fahrer an, der sich unbeirrt in seine Wohnung begab. Erst am Folgetag erhielt die Polizei die Mitteilung über die Unfallflucht. Ein Atemalkoholtest ergab nach dieser Zeit einen Wert von 0,00 Promille. Der Mann erhielt eine Anzeige wegen Unfallflucht.

