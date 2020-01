Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wessen Auto wurde beschädigt?

Meiningen (ots)

Ein Mann stieß am Montag zwischen 17.15 Uhr und 17.30 Uhr beim Ausparken mit seinem Auto gegen einen PKW, der auf dem Parkplatz der Volkshochschule in der Klostergasse in Meiningen geparkt war. Leider informierte er nicht sofort die Polizei, so dass das Fahrzeug nicht mehr festgestellt werden konnte. Die Polizei sucht nun ein Auto, welches zum genannten Zeitpunkt auf dem Parkplatz geparkt war und Beschädigungen hinten rechts aufweist. Der Geschädigte und Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0.

