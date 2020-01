Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wer vermisst seinen Schlüsselbund?

Hildburghausen (ots)

Eine Frau fand am Mittwoch gegen 17.00 Uhr einen Schlüsselbund auf der Straße am Hinterausgang der Regiomed ungefähr zwischen Pfarramt und Kirche in der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße in Hildburghausen und übergab diesen der Polizei. Wer vermisst seinen Schlüsselbund? Bitte melden Sie sich bei der Polizei in Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0.

