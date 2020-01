Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Spiegel abgefahren - Unfallflucht

Viernau (ots)

Mittwochmorgen befuhr ein derzeit noch unbekannter Fahrzeug-Führer die Landstraße zwischen Viernau und Schwarza. Der Fahrer geriet mit seinem Fahrzeug so weit auf die Gegenspur, dass er gegen den Außenspiegel eines entgegenkommenden Seat stieß. Der Verursacher fuhr einfach weiter, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. An der Unfallstelle konnten mehrere Fahrzeugteile aufgefunden werden, unter anderem ein metallic blauer Spiegel, der vermutlich vom Verursacher-Fahrzeug stammt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 zu melden.

