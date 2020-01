Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unter Drogeneinfluss gefahren

Benshausen (ots)

Polizisten kontrollierten Mittwochvormittag einen Fahrzeug-Führer in der Straße "Stöpfertal" in Benshausen. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief bei dem Fahrer positiv auf Kokain und Amphetamin/Methamphetamin. Im Krankenhaus erfolgte deswegen eine Blutentnahme. Die Beamten untersagten dem 33-Jährigen die Weiterfahrt und zeigten ihn an.

