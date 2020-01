Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Historischer Militärhelm entwendet

Hildburghausen (ots)

Zwischen dem 22.01.2020 (Mittwoch), 10.00 Uhr und dem 28.01.2020 (Dienstag) entwendeten Unbekannte eine Pickelhaube im Wert von etwa 3.000 Euro von einer Holzkonsole im ersten Obergeschoss des Stadtmuseums in der Apothekergasse in Hildburghausen. Der historische Militärhelm stammt aus dem Jahr 1870 und war mit Metall und Leder ausgestattet. Auffällig war ein Einschussloch am oberen Teil. Mit hoher Wahrscheinlich wurde der Helm während der regulären Öffnungszeiten entwendet. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl oder zum Verbleib des Diebesgutes geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 zu melden.

