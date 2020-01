Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Immer der Nase nach

Stadtlengsfeld (ots)

Über starken Cannabisgeruch im Treppenhaus beschwerten sich Dienstagnachmittag Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Eisenacher Straße in Stadtlengsfeld. Die Polizisten gingen dem Geruch nach und fanden die geruchsauslösende Wohnung. Der 20-jährige Mieter ließ die Beamten in seine Wohnung und prompt fanden sie eine Brotdose mit Cannabis. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt und der junge Mann erhält eine Anzeige.

