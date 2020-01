Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versuchter Betrug

Schmalkalden (ots)

Am Samstag (25.01.2020) rief ein Unbekannter bei einer 87-jährigen Frau aus Schmalkalden an und teilte ihr mit, dass sie 33.000 Euro gewonnen habe. Um den Gewinn zu erhalten, sollte sie 500 Euro bereithalten. Kurze Zeit später klingelte ein unbekannter Mann an der Haustür der Rentnerin, um das Geld abzuholen. Die Dame reagierte richtig und entgegnete, dass sie die Polizei informieren wird. Daraufhin verschwand der Mann ohne Geld.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell