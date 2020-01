Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Portmonee geklaut

Schleusingen (ots)

Ein Unbekannter bat Montagnachmittag einen Mann, ihm beim Tragen einer Kiste und anderen Dingen in einem Einkaufsmarkt in der Jägerhausstraße in Schleusingen zu helfen. Vermutlich entwendete der Unbekannte in diesem Moment den Geldbeutel mit rund 250 Euro Bargeld aus der Hose des Mannes und verließ den Einkaufsmarkt. Später wurde das leere Portmonee auf den abgestellten Einkaufswägen aufgefunden. Hinweise nimmt die Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03685 778-0 entgegen.

