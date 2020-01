Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrzeug beim Ausparken beschädigt

Hildburghausen (ots)

Ein 39-Jähriger stieß Dienstagvormittag beim Ausparken mit seinem Auto gegen einen Polo, der auf einem Parkplatz in der Wiesenstraße in Hildburghausen geparkt war. Dabei entstand Sachschaden. Der Fahrzeug-Führer des Polo war nicht vor Ort und konnte nicht ermittelt werden. Der Verursacher verhielt sich richtig, indem er eine Mitteilung über den Unfall am Polo hinterließ und die Polizei informierte.

