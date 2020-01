Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Personenkontrollen mit zahlreichen Feststellungen

Suhl (ots)

Dienstagabend führten Beamte des Inspektionsdienstes Suhl zahlreiche Personenkontrollen im Suhler Stadtbereich durch. In der Großen Beerbergstraße stellten die Beamten einen 25-Jährigen fest, der Drogen mit sich führte. In der Friedrich-König-Straße hatte ein 39-Jähriger Betäubungsmittel bei sich. Ein 33-Jähriger fuhr mit einem Elektroroller durch die Ilmenauer Straße, obwohl das Fahrzeug nicht versichert war. Außerdem stand der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und er hatte Drogen einstecken. Die Beamten stellten einen Schlagring bei einem 30-Jährigen in der Würzburger Straße fest. Einen ebenfalls 30-jährigen Mann trafen die Polizisten mit Drogen und einer Feinwaage an. Bei seiner Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten Ziptütchen mit Betäubungsmittel-Anhaftungen. Die Männer erhielten eine Anzeige. Die Drogen wurden sichergestellt.

