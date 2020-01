Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Bad Salzungen (ots)

Eine VW-Fahrerin befuhr am Montag gegen 15.05 Uhr die Straße "Lindentor" in Bad Salzungen in Richtung Nappenplatz. Sie fuhr an der Einmündung zur "Hinteren Teichgasse" vorbei. In diesem Moment fuhr ein bislang unbekannter Skoda-Fahrer aus dieser heraus, bog nach links ab und streifte den Skoda. Der unbekannte Fahrer des dunklen Skoda mit einem Kennzeichen aus dem Landkreis Fulda setzte seine Fahrt in Richtung August-Bebel-Straße fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell