Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Lastwagen brannte

Schwallungen (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache entwickelte sich am späten Montagabend Rauch aus dem Motorraum eines Lastwagens, der auf einem Firmengelände in der Schwarzbacher Allee in Schwallungen abgestellt war. Ein Mitarbeiter löschte den Brand mit einem Feuerlöscher und informierte die Rettungsleitstelle. Mittlerweile entwickelte sich auch Qualm im Bereich der Ladefläche. Dieser konnte von den Kameraden der Feuerwehr mit spezielle Technik abgesaugt werden. Ein Schaden von ca. 20.000 Euro entstand. Wie es zum Brand kam, ermittelt die Kriminalpolizei.

