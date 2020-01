Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkoholisiert Fahrübungen gemacht

Meiningen (ots)

Beamte der Meininger Polizei kontrollierten Dienstagnacht (28.01.2020) einen 31-jährigen VW-Fahrer, der auf einem unbefestigten Parkplatz im Weißen Weg in Meiningen rangierte. Die Kontrolle zeigte, dass der Mann deutlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand, was der Test mit einen Wert von 1,81 Promille bestätigte. Zu allem Überfluss hatte der Mann keine Fahrerlaubnis, denn wie sich herausstellte absolviert er eigentlich gerade erst die Fahrschule, was sich mit diesem Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz nun erst mal erledigt hat.

