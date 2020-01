Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zwei Einbrüche in ein Haus

Sophienthal (ots)

Ein bislang unbekannter Täter brach in der Zeit vom 18.01.2020 bis 19.01.2020 in ein leerstehendes Einfamilienhaus in der Hildburghäuser Straße in Sophienthal ein. Über ein Fenster, dessen Scheibe eingeschlagen wurde, gelang der Unbekannte ins Innere, verließ das Haus aber, ohne etwas zu entwenden. Der Eigentümer sicherte das Fenster mit Brettern und vom 19.01.2020 bis 20.01.2020 versuchte ein Einbrecher erneut, in das Haus zu gelangen. Er entfernte die zuvor angebrachten Bretter und stieg so in das Objekt ein. Auch bei der zweiten Tat nahm der Unbekannte nichts mit. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

