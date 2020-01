Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Umgebautes Fahrrad

Hildburghausen (ots)

Beamte der Hildburghäuser Polizei sahen am späten Sonntagabend einen Mann auf einem Fahrrad die Friedrich-Rückert-Straße in Hildburghausen entlang fahren. Er betätigte seine Pedale nicht, war aber mehr als 50 km/h schnell. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten einige bauliche Veränderungen an dem Zweirad fest, die aus einem normalen Fahrrad ein motorbetriebenes gemacht haben. Das Zweirad wurde sichergestellt. Gegen den Mann wird unter anderem wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt, denn einen für ein motorisiertes Zweirad nötige Führerschein konnte der 30-Jährige nicht vorweisen.

