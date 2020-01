Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Quad-Diebstahl aufgeklärt

Viernau (ots)

Wie bereits am Freitag (24.01.2020) berichtet, entwendete ein unbekannter Täter zwischen dem 22.01.2020 und dem 23.01.2020 ein Quad, das in der Straße "Bierhügel" in Viernau abgestellt war. Nur einige Stunden nach der Anzeigenaufnahme fanden die Beamten das Diebesgut unweit des Tatortes an einem Feldweg. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und nach Spuren untersucht. Der Diebstahls konnte inzwischen aufgeklärt und ein 34-jähriger Deutscher als Beschuldigter ermittelt werden. Hinsichtlich dieses Diebstahls legte er ein umfassendes Geständnis ab.

