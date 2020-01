Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Päckchen mit kristalliner Substanz bei Polizei abgegeben

Meiningen (ots)

Am Montag kurz nach 9.00 Uhr erschien ein Mann bei der Polizeiinspektion Meiningen. Er teilte den Beamten mit, dass er vor wenigen Augenblicken ein Päckchen/Briefumschlag auf dem Gehweg vor einer Garage im Gartenweg in Meiningen auffand. Das Päckchen war in deutscher sowie kyrillischer Schrift mit dem Wort "Sarin" beschriftet. Als er den Umschlag öffnete, kamen mehrere Ampullen zum Vorschein, die mit einer kristallinen Substanz gefüllt waren. Die Polizisten erkannten sofort die Gefahr und räumten das Polizeigebäude. Zwei Beamte sowie der Finder müssen die Dekontaminatonsstrecke durchlaufen sowie vorsorglich dem Rettungsdienst vorgestellt werden. Der Dienstbetrieb der Polizeidienststelle wird trotz des Vorfalls aufrecht erhalten. Feuerwehr, Rettungsdienst sowie Katastrophenschutz sind bereits vor Ort. Es wird nachberichtet.

