Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brennende Mülltonne

Schmalkalden (ots)

Unbekannte setzten am Sonntag gegen 21.00 Uhr einen Müllcontainer auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Recklinghäuser Straße in Schmalkalden in Brand. Dabei entstand Sachschaden von etwa 300 Euro. Die Feuerwehr kam zum Einsatz und musste das Feuer löschen. Zeugen, die Hinweise zu den Brandstiftern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell