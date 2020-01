Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Aufklärungserfolg für Hildburghäuser Polizei

Hildburghausen (ots)

Samstagmorgen (25.01.2020) versuchte ein 21-Jähriger gewaltsam in ein Juweliergeschäft in Hildburghausen einzudringen. Zeugen informierten die Polizei. Die Beamten griffen den Verdächtigen kurze Zeit später auf und nahmen ihn fest. Im Rahmen der Wohnungsdurchsuchung konnten Beweismittel sichergestellt werden, die darauf schließen lassen, dass der Beschuldigte seit Beginn des Jahres 2020 weitere strafbare Handlungen, wie PKW-Aufbrüche, Sachbeschädigungen an Fahrzeugen, Diebstähle von Fahrrädern und Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, beging. Diese Straftaten stehen in keinem Zusammenhang zu der Straftatenserie, bei welcher 2019 zahlreiche Autos aufgebrochen wurden. Im Zuge dessen konnte bereits ein anderer Täter ermittelt werden, der sich in Untersuchungshaft befindet.

