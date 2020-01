Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Eingeschränkte telefonische Erreichbarkeit

Suhl (ots)

Am Dienstag ist der Inspektionsdienst in Suhl zwischen 11.30 Uhr und 12.30 Uhr nur eingeschränkt telefonisch über die öffentliche Einwahl zu erreichen. In dringenden Notfällen wählen Sie bitte den Polizeinotruf 110.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell