Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl aus Pkw

Bad Salzungen (ots)

Zu mehreren Diebstählen von Geldbörsen aus Personenkraftwagen kam es bis in die Abendstunden hinein in Bad Salzungen am Freitag, den 24.01.2020. Tatort waren hier die Wuckestraße, Mathilde-Wurm-Straße und die Sophienstraße. Die betroffenen Pkw waren zur Tatzeit zum Teil nur wenige Minuten unbeaufsichtigt und leider unverschlossen. Dies machte sich der Täter zu Nutze und stahl die Geldbörsen. In einem Fall konnte der Täter noch von der bestohlenen Person erkannt und von den Beamten der Polizeiinpektion Bad Salzungen ermittelt werden. Den amtsbekannten jungen Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahl. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Bad Salzungen Zeugen, welche eine sich auffällig verhaltende/beobachtende Person bemerkt haben. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bei der Polizei Bad Salzungen (03695/5510). Weiterhin bittet die Polizei, Fahrzeuge auch nicht nur einen kurzen Moment nicht unverschlossen zu parken.

