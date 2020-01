Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zaun abgerissen

Meiningen (ots)

Am Samstag früh gegen 01:30 Uhr bemerkten die Beamten der PI Meiningen während der Streifenfahrt ein Zaunfeld auf der Leipziger Straße in Meiningen. Der Holzzaun lag mittig auf der Fahrbahn und wurde bei Seite geräumt. Bei der Nachschau im Nahberiech wurde der zerstörte Zaun eines Hauses in unmittelbarer Nähe festgestellt. Der Eigentümer meldete sich später im Laufe des Tages bei der Polizei. Den Schaden betitelt er auf ca. 100 Euro. Hinweise zu den Tätern liegen derzeit nicht vor.

