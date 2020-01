Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht in Heldburg

Heldburg (ots)

Am 25.01.2020 parkte ein 57-jähriger VW Caddy Fahrer seinen PKW am Häfenmarkt in Heldburg, bei der dortigen Sparkasse, um Geld zu holen. In der Filiale hört er noch ein Fahrzeug mit quietschenden Reifen davon fahren. Als er in seinen PKW wieder einsteigen möchte, bemerkte der 57-Jährige Eindellungen an der Fahrerseite seines PKW. Der Vorfall ereignete sich gegen 10:45 Uhr.

Wer Hinweise zu der Unfallflucht, oder dem flüchtigen Fahrzeugführer geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 - 778 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Hildburghausen

Polizeiinspektion Hildburghausen

Telefon: 03685 778 0

E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell