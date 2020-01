Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Glück im Unglück nach Verkehrsunfall

Streufdorf (ots)

Am 24.01.2020 gegen 13:25 Uhr befuhr eine 61-jährige Coburgerin mit ihrem PKW Ford die K505 aus Streufdorf kommend in Richtung Roßfeld. In einer Rechtskurve kam Sie aufgrund von Unachtsamkeit nach links von der Fahrbahn ab. Anschließend durchfuhr Sie erst einen Maschendrahtzaun und im Anschluss eine Hecke. In einem Acker kam Sie dann zum Stehen. Verletzt wurde die Frau dabei glücklicherweise nicht. Am Zaun und an der Hecke entstand ein Schaden von ca. 1.000 Euro. Ihr eigener PKW hat einen Schaden von ca. 10.000 Euro.

