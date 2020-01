Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schwelbrand in einem Rohbau

Meiningen (ots)

Am Freitag gegen 7.00 Uhr erhielt die Polizei in Meiningen die Mitteilung über einen Brand innerhalb eines im Bau befindlichen Gebäudes in der Leipziger Straße in Meiningen. Die Feuerwehr kam vor Ort, um den Schwelbrand an mehreren Balken der Zwischendecke zu löschen. Der Sachschaden beträgt nach ersten Einschätzung etwa 6.000 Euro. Die genaue Schadenshöhe sowie die Brandursache muss die Kriminalpolizei ermitteln. Die Leipziger Straße war bis ca. 9.30 Uhr voll gesperrt, was zu Verkehrsbehinderungen führte.

