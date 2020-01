Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Stadtlegsfeld (ots)

Ein unbekannter Fahrzeug-Führer befuhr am Donnerstag zwischen 0.00 und 0.15 Uhr mit einem Langholz-LKW die Borntalstraße in Stadtlengsfeld. In einer rechtwinkligen Linkskurve streifte der LKW einen Zaun und beschädigte dabei einen Betoneckpfosten mit zwei Zaunfeldern. Auch ein Lichtmast aus Metall wurde umgebogen. Der Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen, die zum Unfall oder zum Verursacher sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0 zu melden.

