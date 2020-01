Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Bei Unfall leicht verletzt

Barchfeld (ots)

Donnerstagnachmittag befuhr ein 61-jähriger Fahrzeug-Führer mit einem Kipper die Straße "Im Vorwerk" in Richtung Bad-Liebensteiner-Straße in Barchfeld. Der LKW-Fahrer wollte wenden und fuhr zunächst nach rechts in eine Einmündung. Beim Rückwärtsfahren beachtete er nicht den nachfolgenden Verkehr. Es kam dabei zum Zusammenstoß mit einem Opel, dessen Beifahrerin leicht verletzt wurde. Die 84-Jährige lehnte medizinische Behandlung vor Ort ab. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell