Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht nach Spiegelklatscher

Waldau (ots)

Ein bislang unbekannter PKW-Fahrer befuhr am Donnerstag gegen 6.00 Uhr die Landstraße in Waldau in Richtung Schönbrunn. Er geriet aus ungeklärter Ursache leicht auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem Seitenspiegel eines Ford Transit zusammen. Nach der Beschädigung setzte der Unfallverursacher seine Fahrt unerlaubt fort. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizei in Hildburghausen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell