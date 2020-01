Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Quad gestohlen

Viernau (ots)

Ein unbekannter Täter entwendete in der Zeit von Mittwoch- bis Donnerstagabend ein Quad samt Anhänger, welches unter dem Carport eines Hauses in der Straße "Bierhügel" in Viernau abgestellt war. Nur einige Stunden nach der Anzeigenaufnahme fanden die Beamten das Diebesgut unweit des Tatortes an einem Feldweg. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und wird am Freitag (24.01.2020) nach Spuren untersucht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 bei der Suhler Polizei zu melden.

